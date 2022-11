Come parlare con un operatore hype se si ha davvero necessità? Scopriamolo insieme passo per passo in questa nuova guida che siamo certi tornerà utile a tanti di voi. Pronti cari lettori a scoprirne di più?

Operatore Hype: come parlarci?

Il consiglio che ci sentiamo di darvi per poter a tutti gli effetti parlare tranquillamente con un operatore Hype è quello di fare affidamento al classico numero verde. Sappiate che è possibile mettersi in contatto con il servizio Hype mettendo semplicemente in atto una chiamata al seguente numero: 02 947 519 77.

Analizzando tale servizio è disponibile dal lunedi al venerdi, partendo dalle ore 9 fino alle 18 di sera. Da prendere in considerazione che tuttavia non siamo di fronte un tradizionale numero verde, e dunque non è gratis.

Come modificare i dati Hype?

Qualora il vostro intento è modificare i dati Hype e nessun operatore vi risponde vi spieghiamo noi come fare. Dovete innanzitutto fare accesso alla sezione profilo agendo dal menu’. Sotto la voce profilo personale, fate un semplice clic sulla dicitura informazioni personali. Ecco a voi che in automatico si apre la schermata che al suo interno ha tutti quanti i vostri dati inseriti al momento della registrazione, abbinati in tutto e per tutto al vostro conto. Vicino a indirizzi email fate un clic su aggiungi, per aggiungere un indirizzo nuovo e apportare le modifiche del caso.

Conclusioni

Il tutorial termina qui. Per qualsiasi problema scriveteci.

