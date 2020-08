Prime indiscrezioni per quanto riguarda la batteria Samsung Galaxy S21-S30.

Stando a quanto rivelato da qualche ora da parte del sito Galaxyclub nl, sulla variante Plus del prossimo top di gamma dell’azienda coreana dovrebbe essere presente una batteria da 4.660 max 4.800 mAh.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che l’attuale S20 Plus vanta una batteria da 5000 mAh di capacità. Da questo si può facilmente intuire che la versione Ultra potrà avere come minimo più di 5.000 mAh per un’autonomia di altissimo livello.

