Stando a quanto emerso in rete in questi ultimi giorni, il nuovo Samsung Galaxy S20 FE 5G dovrebbe debuttare fra non molto.

Nelle ultime ore sono tra l’altro appare conferme che l’annuncio del terminale di casa Samsung è atteso per ottobre. Per quanto riguarda il prezzo, invece, siamo in Asia sui 630 euro.

In conclusione, prima di salutarci, è importante sottolineare che qualora dovesse essere commercializzata anche la configurazione LTE, il costo probabilmente sarà più basso.

