Xiaomi Mi A3 da qualche ora ha ufficialmente iniziato ad aggiornarsi con le ultime patch di sicurezza di gennaio 2020.

Il nuovo aggiornamento di cui vi stiamo parlando come al solito è in fase di rilascio tramite la consueta modalità OTA anche in Italia e, anche in questa circostanza, introduce solo migliorie a livello di sicurezza del sistema.

Il nuovo firmware è basato sempre su Android 9 Pie e ha un peso complessivo che ammonta a 59,4MB.

Infine, l'update arriverà su tutti i dispositivi compatibili gradualmente nei prossimi giorni.

Quanti di voi hanno già ricevuto questo update sul proprio Mi A3?