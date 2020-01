Notizie positive per tutti i possessori del Mi A3 di Xiaomi che non vedono l'ora di ricevere la notifica di aggiornamento ad Android 10.

Da qualche ora, infatti, finalmente la casa produttrice cinese ha deciso di iniziare a smuovere qualcosa: la sezione indiana ha confermato a un utente su Twitter che Android 10 verrà rilasciato da metà febbraio, salvo imprevisti.

Ovviamente attualmente non abbiamo alcuna informazione sulle tempistiche esatte e se il tutto verrà rispettato anche per il territorio europeo e in particolar modo per il nostro paese, vi faremo sapere appena avremo notizie più concrete a riguardo. Restate sintonizzati con noi.