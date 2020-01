Android 10 è ufficialmente in fase di rilascio sul buon e caro Xiaomi Mi A2, il tutto è disponibile come al solito attraverso la consueta modalità OTA da qualche ora con un pacchetto che pesa complessivamente 1.3GB - consigliamo per questo di scaricarlo solamente se connessi via WI-FI -.

Analizzando le novità che sono state introdotte dal nuovo update, bisogna da subito evidenziare che sono nulle anche perchè di nuovo legato ad Android 10 non c'è assolutamente nulla - in pratica rispetto agli altri device con Android One installato non c'è alcuna significativa differenza -. Da segnalare solo che le patch di sicurezza sono quelle di dicembre dello scorso anno.

A quanti di voi è già arrivate la notifica di questo nuovo aggiornamento sul proprio Xiaomi Mi A2? Fatecelo sapere nei commenti.

