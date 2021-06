Aggiornamento Galaxy A52. Samsung, anche se per il momento in esclusiva per il Belgio e Olanda, ha iniziato il rilascio delle nuove patch di sicurezza per il suo buon e caro Galaxy A52.

News Samsung: ufficiali le patch di giugno per il Galaxy A52

La grandezza dell’aggiornamento ammonta a 187MB. Il firmware, invece, è il seguente: A526BXXS1AUE4.

Infine, quasi certamente l’update – se non già arrivato – fra non molto verrà notificato sui terminali italiani.

