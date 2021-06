Prezzo in Italia Samsung Galaxy Z Flip 3. In tanti in questo periodo si stanno domandando con una certa insistenza quale dovrebbe essere il prezzo del nuovo pieghevole dell’azienda coreana. Andiamo a scoprire insieme le ultime indiscrezioni a riguardo.

Quanto costerà il Samsung Galaxy Z Flip 3?

Il costo del successore del Galaxy Z Flip 2 potrebbe essere una delle novità più sorprendenti in arrivo. Analizzando nuove voci di corridoio emerse sul web, il modello in questione sarà quello più low-cost dei pieghevoli 2021 di casa Samsung.

Infine, in linea di massima, non ci si attende che comunque il dispositivo scenda sotto la cifra di 1000 euro.

