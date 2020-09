ZTE Axon 20 5G è realtà. Ci troviamo davanti ad un dispositivo dotato di ottime caratteristiche tecniche e un design curato nei minimi dettagli.

A seguire diamo subito uno sguardo alle caratteristiche tecniche complete dello smartphone:

Ampio pannello: 6,92″, FHD+ (2460×1080 pixel), OLED, formato 20:5:9, profondità di colore 10-bit, 90 Hz, touch sampling rate 240Hz

CPU: Qualcomm Snapdragon 765G con GPU Adreno 620 e modem 5G integrato

Memoria:

6/8GB di RAM

64/128/256GB di storage, espandibile

Fotocamera:

Posteriore quadrupla:

64MP, ottica con apertura f/.18

8MP, ottica ultra grandangolare con angolo di visione di 119°, apertura f/2.2

2MP, ottica macro con apertura f/2.4

2MP, per il rilevamento della profondità di campo, f/2.4

Anteriore (sotto il display): 32MP, ottica con apertura f/2.0 per ottimi selfie

Batteria: 4.220 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W, Qualcomm QuickCharge 4+

Connettività: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, NFC

Sensore di impronte: integrato nel display

Dimensioni e peso: 172,1 x 77,9 x 7,9 mm, 198 grammi

Sistema: MiFavor 10.5 UI basato su Android 10

Per ora il dispositivo è disponibile in esclusiva in Cina in tre varianti, ovvero:

8GB di Memoria RAM più 256GB di memoria interna a 2.798 yuan – 350 euro -. 8GB di Memoria RAM con 128GB di storage a 2.498 yuan – 305 euro al cambio – 6GB di RAM più 128GB di archiviazione al costo di 2.198 yuan – 270 euro al cambio attuale –

Non sappiamo se lo smartphone verrà rilasciato anche in altri paesi. Vi terremo aggiornati.