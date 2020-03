Xiaomi ha lanciato un nuovo aggiornamento per il suo Mi A3 introducendo le recenti patch di sicurezza di marzo 2020.

L'aggiornamento starebbe arrivando in queste ore e pesa soli 26MB; ci troviamo davanti ad un update minore, che per l'appunto va ad implementare sul device solo le patch di sicurezza di marzo, dopo i noti problemi che ha di recente avuto l'azienda cinese per aggiornare il Mi A3 - anche diversi device della gamma - al nuovo sistema operativo Android 10.

Android 10 ha debuttato sul Mi A3 - per poi essere bloccato e rimandato - nelle settimane precedenti, ma oltre alla piattaforma di Google sul device sono stati trovati ulteriori problemi segnalati dagli stessi utenti.

L'arrivo delle patch di sicurezza di marzo è una piccola consolazione per coloro che possiedono tale smartphone afflitto da non pochi problemi in quest'ultimo periodo; che dire non rimane che aspettare info direttamente dal brand cinese.

