Dopo una lunga attesa ora è ufficiale: Xiaomi Mi 10 nel corso delle ultime ore ha ricevuto la versione stabile della MIUI 12 basata sulla nuova piattaforma operativa Android 11. Andiamo a scoprirne di più.

Parliamo di un aggiornamento corposo che va ad implementare sul terminale dell’azienda cinese diverse importanti novità che vanno a cambiare in maniera importante l’esperienza d’utilizzo dello smartphone.

Le novità più significative sono:

UI ed animazioni esclusive;

Migliorie per quanto riguarda la privacy;

Nuovo Control Center;

Supporto Android Auto;

Supporto Wireless ecc…

Per il momento l’update è in fase di rilascio in India e non sappiamo quando verrà distribuito anche altrove. Non rimane che avere pazienza. Appena avremo info in merito vi aggiorneremo.

