La nuova gamma Mi 10 di casa Xiaomi in questi mesi è stata tantissimo al centro dell'attenzione e promette sicuramente di dare del filo da torcere alla concorrenza. Detto ciò, in tanti si stanno chiedendo con una certa insistenza da giorni quando debutterà sul mercato in Europa. Ora finalmente abbiamo una data ufficiale e arriva dalla stessa azienda cinese che tramite un tweet - visibile ad inizio post - ha proposto l'invito ufficiale all’evento in cui verranno lanciati i Xiaomi Mi 10 in Europa.

Analizzando lo stesso invito si può capire che si tratterà di un evento trasmesso in streaming sui più importanti canali come:

Twitter;

YouTube;

Facebook.

In conclusione, il debutto sul territorio europeo di Mi 10 sarà dunque previsto in largo anticipo rispetto a quanto rivelato di recente. Si parla del 27 marzo. Tra non molto scopriremo inoltre quali saranno i costi ufficiali in Italia della nuova gamma targata Xiaomi.

