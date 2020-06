Ancora per qualche giorno, probabilmente fino a fine giugno, Wind-Tre sta proponendo la sua intrigante promozione chiamata WindTre XLarge 60 Giga che al prezzo di 16,99 euro offre un ottimo pacchetto.

L'offerta in questione è perfetta per chi naviga ogni giorno con il proprio telefono, usa spesso e volentieri i social, carica o scarica contenuti via Internet o guarda filmati in streaming.

Le caratteristiche offerte dalla promozione sono:

60 Giga;

chiamate senza limiti verso tutti e 200 sms;

Incluso il servizio che assicura le migliori prestazioni di velocità in download e upload.

Cosa ne pensate di questa offerta? Ci fareste un pensierino cari lettori di Telefononews?

