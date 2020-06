WindTre Junior Under 14 è l'ottima offerta per gli Under 14 disponibile all'attivazione per tutto giugno 2020.

Al costo mensile di 6,99 euro il pacchetto offerto è davvero intrigante, ovvero:

100 minuti, minuti senza limiti verso utenti WINDTRE e 30 giga con WINDTRE Family Protect.

Tra le altre cose, con l'opzione chiamata Junior+ Under 14 il pacchetto si amplifica arrivando cosi ad offrire:

minuti senza limiti, 200 messaggi e 30 giga di internet portando in questo caso il costo a a 8,99 euro mensili.

Infine, con Easy Pay si mantengono invece i dati indicati arrivando tuttavia ad un totale di 60GB di Internet alla massima velocità pagando al mese l'irrisoria cifra di 6,99 euro.

