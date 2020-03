Wind-Tre per affrontare più serenamente l'emergenza Covid19 ha deciso di proporre 100GB gratuiti per una settimana o eventualmente 1000 minuti di chiamate sempre per sette giorni, è possibile scegliere fra queste due opzioni appena menzionate in base alla proprie necessità.

Wind-Tre sta anche mettendo a disposizione dispositivi in comodato d'uso gratis e carte SIM gratis con all'interno chiamate illimitate per pazienti e sanitari degli ospedali impegnati nell'emergenza Covid19.