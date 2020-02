Wind in vista di San Valentino, che capita per l'appunto oggi 14 febbraio 2020, ha deciso di proporre una promozione a dir poco romantica a qualche cliente via messaggio, ovvero l'attivazione di 50 GigaxTe con un buono che consente di regalare 50GB di Internet e un altro numero appartenente all'operatore arancione.

A voi il messaggio inviato da Wind:

“A San Valentino 50 Giga X Te + 50 Giga in regalo per il tuo numero Wind del cuore, a soli 4,99 euro, da utilizzare in 7 giorni. Per attivare rispondi 5050 a questo SMS entro il 16 Febbraio 2020 e riceverai un coupon per regalare i 50 Giga. Disattivazione automatica alla scadenza.”

Cosa ne pensate di questa proposta di Wind in vista della festa degli innamorati?

Leggi anche: Call Your Country Super di Wind disponibile anche per tutto febbraio: ecco cosa offre e qual'è il costo