Wiko ha ufficialmente tolto i veli ad un suo nuovo ed interessante smartphone. Stiamo parlando del Wiko Y61 dotato di un design raffinato ed elegante e una scheda tecnica in grado di attirare l’attenzione di qualsiasi acquirente.

Il prezzo del terminale è di 89 euro ed è basasto su Android 10 Go Edition. Fra le altre cose, nel costo è inclusa anche una cover di protezione trasparente e un film protettivo per riuscire a proteggere al meglio lo schermo.

Il nuovo terminale del colosso finlandese è rivolto in particolar modo a chi non vuole spendere più di tanto per l’acquisto di un telefono ed è per questo, in pratica, si accontenta di specifiche sicuramente non da top di gamma, ma idonee per un utilizzo giornaliero.

Qui sotto possiamo osservare la scheda tecnica del Wiko Y61:

Processore MediaTek 6761WE, con CPU quad-core 1,8 GHz e GPU IMG PowerVR GE8300

Display: 5,99″, IPS, risoluzione FWVGA+ (960×480 pixel), 179ppi

Memoria:

1GB di RAM

16GB di memoria di archiviazione, espandibili a 256GB tramite microSD

Fotocamera:

Posteriore: 8MP, flash

Anteriore: 5MP

Connettività: Dual SIM, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, jack audio da 3,5mm

Sensori: accelerometro, bussola, prossimità, luce ambientale

Batteria: 3.000 mAh

Dimensioni e peso:

161,3 x 78,14 x 9mm

190 grammi

Altro: tasto dedicato all'attivazione di Google Assistant, Face unlock,

Colori: Deep Grey, Deep Green, Gold

Sistema operativo: Android 10 (Go Edition)

L’acquisto del terminale è previsto da questo inizio di luglio.

Cosa ne pensate di questo nuovo smartphone di Wiko? Fatecelo sapere nei commenti.

