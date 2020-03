Whatsapp ha finalmente rilasciato il tema scuro per la sua app per Android e iOS.

La modalità scura, perfetta in particolar modo per tutti coloro che hanno un telefono caratterizzato da un display con tecnologia AMOLED, va a cambiare le palette cromatiche in ogni sezione dell'interfaccia UI, con conseguenti tonalità decisamente più scure.

"Nel progettare il dark mode, abbiamo focalizzato la ricerca e la sperimentazione su due aspetti in particolare. La leggibilità: nella scelta dei colori, abbiamo voluto ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi, e utilizzare colori più vicini alle impostazioni predefinite del sistema, rispettivamente su iPhone e Android. La gerarchia delle informazioni: vogliamo aiutare gli utenti a focalizzare con facilità la loro attenzione su ogni schermo. Per questo abbiamo utilizzato il colore e altri elementi di design per far risaltare le informazioni più importanti".

La dark mode, su device dotati del sistema operativo Android si può attivare facendo affidamento alle impostazioni dove è possibile scegliere predefinito, chiaro e per l'appunto scuro. Su iPhone, invece, tale modalità cambia contestualmente alle impostazioni del sistema.

Quanti di voi hanno già ricevuto questo nuovo update?