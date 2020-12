Vodafone Infinito Black+ Edition. Grazie ad un concorso che può essere svolto tramite la popolare applicazione My Vodafone è possibile riuscire a vincere per un anno interno l’offerta Infinito Black+ Edition gratuitamente provando tutti i giorni dalle 8 del mattino fino alle 23.

Vodafone Infinito Black+ Edition: ecco il super concorso per ottenere l’offerta

Vodafone è senz’altro uno degli operatori di telefonia mobile più attivi in assoluto per questo in vista di Natale non poteva mancare una super iniziativa per attirare il pubblico. Andiamo comunque ad analizzare al meglio come funziona Infinito Black+ Edition. Pronti cari lettori?

Stando a quanto capito, a tutte le ore viene messo a disposizione un anno di offerta gratis che offre le seguenti caratteristiche:

minuti senza limiti verso tutti (più 1.000 minuti per i Paesi extra UE);

SMS senza limiti;

GB senza limiti alla massima velocità su Rete 5G.

Per quanto riguarda la validità del concorso, salvo proroghe, sarà valido fino alla data dell’8 gennaio del prossimo anno. Prenderne parte è un gioco da ragazzi, basta seguire i seguenti step e il gioco è fatto:

Basterà tappare il tasto Partecipa presente all’interno dell’applicazione MyVodafone;

Proseguendo apparirà una breve clip dove si avrà il risultato finale e qualora si uscisse non vincitori si potrà ritentare il giorno dopo – è concesso un massimo di un solo tentativo al giorno -.

Cosa ne dite di questa iniziativa del gestore rosso per Natale? Tenterete anche voi la fortuna? A voi i commenti lettori di Telefononews.

