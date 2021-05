Vodafone Family+ è ufficialmente disponibile all’attivazione anche in questo nuovo mese di maggio. Andiamo a scoprire meglio di che tariffa si tratta, cosa offre e qual’è il costo da sostenere mensilmente.

Vodafone Family+: ecco cosa offre la promozione del gestore rosso

L’offerta di Vodafone di cui vi stiamo parlando, per chi non ne avesse mai sentito parlare, è l’offerta progettata per coloro che a casa propria possiedono una linea fissa. Il pacchetto proposto è il seguente:

minuti illimitati di chiamate verso tutti;

50 GB di traffico dati internet in 4G a 9,99 euro al mese.

Leggi anche: 100GB Vodafone: ecco la super tariffa per chi ama navigare