Vodafone le sta tentando tutte pur di attirare dalla sua gli ex clienti. Se magari voi stesso state pensando di tornare all'operatore rosso questo è il momento per faro. E' infatti di nuovo disponibile da qualche ora la mega promozione chiamata Special 50 Digital Edition, che offre al costo di soli 7 euro mensili un super pacchetto pronta a far gola a chiunque, ovvero:

Minuti di chiamate illimitati verso tutti

SMS illimitati

50 GB di traffico dati in 4G

La promozione almeno per il momento non prevede alcun costo di attivazione ed è ancora più appetibile per l'assenza di costi per SIM.

L'offerta è attivabile via Internet e si può far spedire la SIM a casa. Il tutto è valido, salvo proroghe, fino al 24 aprile 2020.

Quanti di voi ex clienti Vodafone hanno ricevuto un SMS sul proprio telefono con questa offerta?

