In data 1 giugno 2020, salvo imprevisti, dovrebbe debuttare un nuovo smartphone top di gamma targato Vivo, ovvero: X50 5G. Andiamo a scoprire ciò che sappiamo fino a questo momento.

Per ora è importante sottolineare che in rete non ci sono info sulle specifiche tecniche. Sono presenti solo scatti di pessima qualità che non fanno neanche capire come sia realmente l'estetica dello smartphone.

L'unico aspetto che si può valutare riguarda solo ed esclusivamente la fotocamera. Il terminale dovrebbe vantare sul retro una fotocamera composta da 4 sensori: 64+32+8+13MP con obiettivo periscopico (13MP) e zoom digitale fino a 60x.

Altre info che attualmente sappiamo sono:

Grande pannello touchscreen con foto posizionato in alto sulla sinistra.

Connettività 5G.

Per oggi è tutto cari lettori. Appena avremo maggiori info sul terminale vi aggiorneremo subito. Continuate a seguirci.

