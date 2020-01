Una super offerta dedicata ai più giovani è attivabile anche per tutto gennaio, parliamo di Young Senza Limiti Top Edition che al prezzo di 14,99 euro mensili offre un super pacchetto, ovvero:

minuti senza limiti;

60 GB di Internet con rinnovo su carta di credito, 30 GB di Internet con rinnovo su credito residuo;

chat e social senza consumare alcun GB;

musica in streaming senza consumare GIGA (Spotify, Apple Music o Play Music) e TIMMusic Gold incluso fino alla data del 30/06/2019.

L'offerta si può tranquillamente attivare sia in negozio o via Internet. Il prezzo di attivazione e primo mese gratis per nuovi numeri, prezzo SIM 25 euro. Per quanto riguarda numeri esistenti il prezzo dell'attivazione ammonta a 12 euro.