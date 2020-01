TIM pur di attirare l'attenzione di più utenti possibili si sta giocando ogni carta a sua disposizione. Fino a fine gennaio infatti è possibile procedere all'attivazione dell'ottima offerta chiamata TIM Titanium che ad oggi ha riscosso un ottimo successo. Andiamo a scoprirne di più.

Da sottolineare fin da subito che la promozione in questione è disponibile all'attivazione sia recandosi in un qualsiasi centro TIM che via Internet. Il prezzo mensile è di 9,99 euro ed il pacchetto offerto è il seguente:

minuti illimitati;

sms illimitati;

50 GIGA in 4.5G (con limite di 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload);

Passando all'attivazione, invece, risulta essere gratuita e il primo mese gratis se la promozione viene attivata via Internet. Altrimenti in negozio si dovrà sborsare la cifra di 9,99 euro per il primo mese, 12 euro di attivazione offerta e 10 euro per il consueto acquisto della carta SIM.

