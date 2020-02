TIM 7 Extra Go New 30 GB è sicuramente una delle migliori offerte di TIM ed è attivabile per il momento ancora per tutto febbraio da coloro che provengono da gestori virtuali messi da parte come sempre Ho.Mobile, LycaMobile e Kena Mobile.

Al prezzo di appena 7 euro mensili il pacchetto offerto dall'offerta di TIM è davvero interessante, ovvero:

minuti e SMS illimitati;

30 Giga in 4G (fino a 150 Mbps) e 5 Giga in Roaming UE.

