Se Iliad non vi interessa più, vi consigliamo vivamente di prendere in seria considerazione l'offerta di Wind Go 50 Fire+. Al costo di 6,99 euro mensili il pacchetto proposto è davvero allettante, ovvero:

50 GB

minuti senza limiti

200 sms

Per attivare l'offerta serviranno 10 euro per l'acquisto della nuova carta SIM, mentre per quanto riguarda i prezzi di attivazione attualmente non prevedono alcun costo. Il piano potrà essere in tutta tranquillità attivato anche da chi passi a WindTre da Fastweb e Postemobile.

Cosa ne pensate?

