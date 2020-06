Spusu, il nuovo e tanto discusso gestore virtuale, è pronto a fare il proprio debutto in Italia.

Entrando nello specifico, il gestore di origini austriache ha lanciato nel nostro paese l'app ufficiale per dispositivi Android disponibile al download sul Play Store.

Da evidenziare, infine, che al momento non abbiamo una data ufficiale per il debutto di Spusu in Italia. Appena avremo info più concrete in merito vi aggiorneremo. Nel frattempo se volete scaricare l'app la trovate nel market di Google.