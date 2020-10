Per chi da tempo sta seriamente pensando di portare a casa il tablet Galaxy Tab S7 o S7+ di casa Samsung questo è il miglior momento per farlo.

I due dispositivi dell’azienda coreana, dotati di un ottimo design e una scheda tecnica di tutto rispetto perfetta per ogni necessità come gioco, gestione multimediale, lavoro, studio ecc…. sono disponibili su Amazon con un buono sconto di 200 euro per chi li acquista.

Unico neo dei due tablet riguarda il costo particolarmente elevato. La versione Plus o normale, che optiate per la configurazione LTE o quella caratterizzata di connettività 5G, parte da un costo di 700 euro fino a superare anche i 1000 euro per la versione più performante.

Amazon per questo da qualche ora sta consentendo di acquistare i tablet di Samsung con 200 euro di sconto il che ad oggi può fare la differenza.

Che state aspettando ad acquistare il Galaxy Tab S7 o S7+?

