Nel corso delle ultime ore in rete sono ufficialmente arrivate conferme per quanto riguarda il processore e la memoria RAM che troveremo sul prossimo e tanto atteso Samsung Galaxy Z Flip. Andiamo a scoprirne di più.

Stando a quanto appresto, il prossimo dispositivo pieghevole dell'azienda coreana dovrebbe essere caratterizzato da un quantitativo di memoria RAM pari a 8GB e una CPU di ultima generazione Snapdragon 855 o 855 Plus in grado di offrire prestazioni al massimo in qualsiasi momento.