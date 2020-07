Samsung Galaxy S9 e S9+ si sono ufficialmente aggiornati alle nuove patch di sicurezza di luglio 2020.

I firmware sono rispettivamente G960FXXUAETG3 per S9 e G965FXXUAETG per S9 Plus. Attualmente il rilascio del nuovo aggiornamento sembra stia avvenendo in esclusiva sul territorio tedesco, ma non dovrebbe mancare molto prima che venga notificato anche in Italia.

Le novità introdotte sono poche, ovvero:

Risoluzione di bug;

Miglioramenti generali del sistema.

Leggi anche: Samsung Galaxy Note 8 si aggiorna: ufficiali le patch di sicurezza di luglio 2020