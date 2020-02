Per coloro che speravano di provare Android 10 su S8, S8+ o Note 8 dovranno ricredersi. Purtroppo questi ex top di gamma di casa Samsung non avranno alcun modo di ricevere Android 10 e la nuova personalizzazione One UI.l

Il tutto è stato rivelato nelle ultime ore da parte di Sammobile, i quali hanno rivelato di aver ricevuto tale notizia direttamente dall'azienda coreana nel corso del recente evento Unpacked tenutosi l'11 febbraio.

Cosa ne pensate di questa scelta?

