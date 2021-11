Samsung Galaxy S22 uscita a quando? Stando alle ultime notizie emerse in rete il nuovo top di gamma dell’azienda coreana dovrebbe veder luce a gennaio massimo febbraio del nuovo anno.

Si parla di un annuncio in programma in data 8 febbraio. Per quanto concerne invece il costo ci si attende un prezzo di partenza pari a 800 euro.

