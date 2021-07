Samsung Galaxy S22 Ultra quando esce? Quanto costerà? Ecco le ultime indiscrezioni a riguardo.

Ultimissime Galaxy S22 Ultra: debutto e possibile costo

Stando a quanto appreso, il nuovo top di gamma dell’azienda coreana dovrebbe essere annunciato entro il primo trimestre del prossimo anno in compagnia di altri due fratelli. Attualmente invece sul costo non abbiamo info precise, ma con tutta probabilità Samsung potrebbe rimanere sulla scia di costo dell’attuale S21, lanciato in commercio al costo di 1279 euro.

