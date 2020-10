Samsung Galaxy S20 si è aggiornato nuovamente. Il top di gamma dell’azienda coreana in queste ore ha iniziato a ricevere un nuovo ed importante aggiornamento che va a migliorare ulteriormente il comparto fotografico. Andiamo a scoprirne di più.

Il firmware di questo nuovo update di cui vi stiamo parlando è in fase di rilascio per il momento in Germania e Olanda, dove si differenzia per la versione: G98xxXXU5BTJ3 nel primo caso, G98xxXXU5BTJ1 nel secondo.

Il peso dell’aggiornamento è di 250MB. Le novità sono:

Migliorie alle performance della fotocamera, anche se non sono state per il momento rilasciate ulteriori specifiche a riguardo.

Infine, ora come ora non sappiano quando l’aggiornamento verrà distribuito in Italia, ma siamo certi che è questione di poco tempo.

