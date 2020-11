La casa produttrice Samsung per quanto riguarda il rilascio di aggiornamenti di sicurezza si dimostra ancora una volta la numero uno.

Il colosso coreano, infatti, di recente ha rilasciato un nuovo udpate per i suoi attuali top di gamma Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra. Andiamo ad analizzare il tutto.

L’update in fase di rilascio sui dispositivi di punta di Samsung è identificabile grazie alla seguente numerazione: G98xxXXS5BTJ4 ed è in rilascio per il momento in Germania. Attualmente, tra l’altro, non abbiamo ulteriori info sulle novità oltre le nuove patch di Google.

Infine, prima di salutarci, è importante sottolineare che l’aggiornamento man mano arriverà ovunque Italia compresa.

Leggi anche: Samsung Galaxy M21s ufficiale: specifiche e prezzi