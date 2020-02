Da qualche ora in rete è emersa un'altra conferma sulle Buds+ rosse: il popolare leaker Evleaks che quando si tratta di parlare di casa Samsung non sbaglia un colpo e ha pubblicato online uno scatto che consente di visualizzare in tutto e per tutto la variante cromatica degli auricolari dell'azienda coreana.

Non sappiamo se il tutto sarà agli inizi un'esclusiva assoluta del gestore telefonico coreano chiamato KT o se le cuffie verranno lanciate anche in altre località. Appena avremo notizie a riguardo vi aggiorneremo subito.

