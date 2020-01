Il debutto del nuovo top di gamma Samsung Galaxy S20 si avvicina sempre di più. Il terminale, per chi non ne fosse a conoscenza, sarà il successore numero uno del buon e caro S10e anche se in comune avrà ben poco. Andiamo ad analizzare il tutto passo per passo.

Da sottolineare fin da subito che non ci troviamo infatti davanti ad un top di gamma dalle grandezze contenute in quanto sarà caratterizzato da un grande pannello con diagonale da 6.2 pollici che, per quanto stretto e particolarmente lungo, renderà il nuovo S20 dell'azienda coreana molto più uguale al modello base di S10 sia per quanto concerne la maneggevolezza che le grandezze in generale.

A seguire possiamo dare uno sguardo alla scheda tecnica completa del Samsung Galaxy S20: