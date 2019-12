Il debutto del Samsung Galaxy S20 è sempre più vicino. Prendendo in considerazione le ultime indiscrezioni emerse in rete nelle ultime ore, salvo imprevisti, il nuovo terminale dell'azienda coreana dovrebbe debuttare a febbraio.

Il Galaxy S20 dovrebbe essere un nuovo ed interessante top di gamma, anche se in tanti sospettino non sia altro il Galaxy S11. Per avere ulteriori conferme in merito non resta che attendere notizie ufficiali da parte di Samsung che siamo certi non tarderanno ad arrivare.

Detto ciò, a seguire diamo uno sguardo a quella che dovrebbe essere la presunta scheda tecnica di Galaxy S20:

display: Dynamic AMOLED da 6,9" con refresh rate a 120Hz

SoC: Exynos 990 (Europa), Qualcomm Snapdragon 865 (resto del mondo)

sensore delle impronte digitali: integrato nel display

RAM: 12GB

fotocamera anteriore: singola, posizionata nel foro centrale

fotocamere posteriori: 5, sensore principale da 108MP + grandangolo + tele + 3D + foto notturne

batteria: 5.000mAh

dimensioni: 166,9x76x8,8-10,2mm



