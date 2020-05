Uno dei dispositivi più attesi da parte del pubblico è sicuramente il Samsung Galaxy Note 20 che in questo periodo sta facendo parlare molto di se'.

Detto ciò, tanto per rimanere in tema, nelle ultime ore in rete è apparso un nuovo ed intrigante video render per l'appunto dedicato al prossimo phablet dell'azienda coreana.

Il filmato visibile qui sotto consente di vedere il Note 20 da ogni tipo di angolazione. Il tutto è un modello creato dai file CAD.

Non rimane che auguravi una buona visione:

