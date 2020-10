Due dispositivi molto al centro dell’attenzione in questo periodo sono senz’altro i nuovi top di gamma Samsung Galaxy Note 20 e Ultra. Ci troviamo davanti a due terminali caratterizzai da un buon design e una componentistica di altissimo livello.

Detto questo, da qualche ora i nuovi phablet del colosso coreano hanno ufficialmente iniziato ad aggiornarsi sul territorio tedesco. Andiamo a scoprire insieme le novità che sono state introdotte.

Il nuovo update per Note 20 e Note 20 Ultra apporta migliorie ai dispositivi. Non parliamo di alcuna novità a livello estetico, ma funzioni apprezzabili nella vita di tutti i giorni.

Ecco le novità implementate:

Migliorie alla durata della batteria;

Miglioramenti alla stabilità della fotocamera;

Maggior stabilità per quanto riguarda la Modalità Scura.

Il firmware può essere identificato grazie alla seguente numerazione: N98xxXXU1ATJ1.

Infine, per il momento l’aggiornamento è in fase di rilascio sul territorio tedesco, e non sappiamo quando verrà notificato qui da noi. Dovrebbe volerci come sempre qualche giorno. Vi terremo aggiornati.

