In attesa che il Samsung Galaxy Note 20 debutti, in Corea del Sud è stato rivelato recentemente che gli acquirenti possono procedere all’acquisto del nuovo top di gamma del colosso coreano anche in due nuove colorazioni, ovvero: Mystic Red e Mystic Blue.

Entrando nello specifico, le due nuove colorazioni sono già in mostra nei vari negozi, insieme ad un’altra variante al momento limitata di color rosa.

La variante rossa sarà resa disponibile dal noto gestore di telefonia mobile SK Telecom mentre la blu con KT. Tutte e due i gestori hanno già pubblicizzato i nuovi colori nei propri siti Internet.

Ora come ora, infine, non sappiamo se queste colorazioni debutteranno anche in altre località. Vi faremo sapere.

