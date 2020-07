Samsung Galaxy M31s è pronto al debutto. Stando a quanto rivelato di recente dalla fonte TÜV Rheinland il terminale dell’azienda coreana dovrebbe essere caratterizzato da una mega batteria da 6.000 mAh.

Un terminale perfetto per chi vuole il massimo dell’autonomia.

Qui sotto possiamo osservare le principali caratteristiche che sappiamo ad oggi del nuovo Galaxy M31s di casa Samsung:

Processore Exynos 9611 e 6GB di memoria RAM

64/128GB di storage interno

Fotocamera a 4 sensori posteriore con sensore principale ISOCELL Bright GW1 da 64MP

Sistema operativo Android 10

Batteria da 6.000 mAh

In conclusione, ora come ora non abbiamo info ufficiali in merito al debutto dello smartphone in commercio e il costo. Vi terremo aggiornarti appena ne sapremo di più. Restate sintonizzati con noi.

Leggi anche: Samsung Galaxy Note 10 e 10+: ufficiali le patch di sicurezza di luglio