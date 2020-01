Spiazzando tutti, Samsung da qualche ora ha svelato il suo nuovo Galaxy A71 che va a collocarsi nella fascia media del mercato mobile.

A seguire andiamo immediatamente a dare uno sguardo alla scheda tecnica completa del terminale:

Schermo : 6,7” full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) Super AMOLED Infinity-O Display

: 6,7” full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) Super AMOLED Infinity-O Display CPU : octa-core fino a 2,3 GHz

: octa-core fino a 2,3 GHz RAM : 6 GB

: 6 GB Memoria interna : 128 GB (espandibile con microSD fino a 512 GB)

: 128 GB (espandibile con microSD fino a 512 GB) Fotocamera posteriore : Principale : 64 megapixel, f/1.8 Grandangolo : 12 megapixel, f/2.2 Macro : 5 megapixel, f/2.4 Profondità : 5 megapixel, f/2.2

: Fotocamera frontale : 32 megapixel, f/2.2

: 32 megapixel, f/2.2 Connettività : Dual SIM

: Dual SIM Dimensioni : 163,6 x 76,0 x 7,7 mm

: 163,6 x 76,0 x 7,7 mm Peso : 179 grammi

: 179 grammi Batteria : 4.500 mAh con ricarica rapida a 25W

: 4.500 mAh con ricarica rapida a 25W Altro: sensore d’impronte nel display

Davvero niente male come hardware questo nuovo smartphone dell'azienda coreana. Infine, per quanto riguarda il debutto il device è atteso in Italia nelle consuete colorazioni black, blue e silver al costo consigliato 479,90 euro. Il modello dovrebbe essere rilasciato in commercio da metà gennaio, salvo imprevisti.

Leggi anche: Samsung Galaxy S10 Lite: ufficialità su debutto e costi