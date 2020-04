Samsung Galaxy A41 debutta ufficialmente in Europa, ricordando che è disponibile già da poco più di un mese.

A rivelarlo è stato lo stesso colosso coreano, almeno per il momento è possibile acquistare lo smartphone in Germania e UK. Il terminale di fascia media costa 229 euro in terra tedesca a 269 sterline in UK.

Samsung nel sito UK parla di un arrivo "nei prossimi mesi" tramite "rivenditori selezionati", mentre in Germania il tutto è decisamente più puntuale, e fa riferimento a maggio per il negozio online proprietario e la vendita al dettaglio.

A seguire, infine, ricordiamo l'ottimo hardware del Samsung Galaxy A41:

SoC: ​MediaTek Helio P65

Display: SuperAMOLED Infinity-U da 6,1" con risoluzione FHD+ 20:9

Memoria: 4GB RAM 64GB di memoria di archiviazione

Fotocamera: Tripla Posteriore: 48+8+5MP (principale f/2.0 + grandangolare 123° f/2.2 + profondità f/2.4), flash LED Anteriore: 25MP f/2.2

Sensori: impronte digitali integrato nel display, riconoscimento facciale

Batteria: 3.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W

Altro: Certificazione IP68

Colorazioni: Black, White, Blue

Sistema operativo: Android 10 con personalizzazione One UI 2.0

