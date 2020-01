Al centro dell'attenzione per l'ennesima volta è finito eBay. Da qualche ora sul sito sono spiccate numerose promozioni inerenti al mondo tecnologico. Oltre ai moltissimi sconti fino al 70% per ogni genere di prodotto, ma la notizia positiva è che potete risparmiare un altro 5% su tutto inserendo il codice PITSALDIAPP, disponibile in esclusiva assolutamente solamente dall'app per tablet e smartphone di eBay fino alla data del 19 gennaio, salvo eventuali proroghe.

Usufruire del buono è un gioco da ragazzi, basta semplicemente selezionare i prodotti che si hanno intenzione di acquistare attraverso l'applicazione, inserite il codice citato poco sopra nel campo apposito e continuare pagando con carta di credito, debito o PayPal per una maggiore sicurezza.

Lo sconto è pari al 5% del totale della spesa, per un massimo complessivo di sconto pari a 100 euro.

Piccola nota

La promo risulta essere valida sull'app ufficiale di eBay e solo per i prodotti selezionati.