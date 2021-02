Rimodulazioni Vodafone. Il gestore rosso ha notizie non positive per diversi clienti. Stando a quanto appreso, infatti, diverse promozioni dal prossimo mese di marzo subiranno un rincaro non indifferente di 1,99 euro.

Vodafone: nuove rimodulazioni in arrivo sulla tariffa mensile delle offerte, ecco le promozioni interessate

Le rimodulazioni riguardano le seguenti tariffe riportate in elenco qui sotto:

Casa Senza Limiti;

Vodafone Casa Zero Pensieri Plus;

Telefono Ovunque;

Vodafone Telefono Fisso;

Vodafone Casa Senza Limiti New;

Vodafone Casa Zero Pensieri New;

Vodafone Casa Senza Limiti Plus;

Vodafone Telefono Senza Limiti;

Vodafone Telefono Senza Limiti Extra;

Tutto Facile Fisso.

Conclusioni

Per il momento siamo solo ed esclusivamente a conoscenza che tali rimodulazioni verranno fatte per poter aver il denaro necessario per migliorare le infrastrutture delle reti Vodafone cosi da proporre al pubblico un servizio più efficiente e stabile.

Cosa ne pensate di questi nuovi aumenti?

Leggi anche: Nuovo servizio Vodafone: arriva Starzplay, ecco di cosa si tratta