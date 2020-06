Una delle domande più richieste che si pongono le persone ad oggi è questa: è possibile trasmettere da iOS a Chromecast? Finalmente a tale domanda possiamo rispondere si grazie all'app Replica. Cerchiamo di capire il perché.

Dopo anni di prove e tutto, finalmente è possibile in questo momento trasmettere foto, filmati di iPhone, schermate ecc... a Chromecast grazie all'ausilio di un'apposita app da installare sui vostro dispositivi.

Qual'è il funzionamento di Replica?

Tutto molto semplice. Una volta eseguito il download dell'applicazione, quest'ultima domanderà il permesso di utilizzare il bluetooth per cercare i diversi chromecast presenti nelle vicinanze. Fatto questo, ci sarà il messaggio di benvenuto con varie funzioni principali che si possono trovare.

Nella voce collegare non altro che la prima schermata appena avviata l'app, ci saranno elencati tutti i chromecast compatibili. Basterà tappare su quello di proprio interesse per vedere comparire in automatico la funzionalità mirroring di iOS. Facendo un tap sulla dicitura inizia trasmissione si vedrà che la TV comincerà a mostrare il contenuto del proprio device andando a riprodurre ogni azione che si svolge sul proprio telefono o tablet.

Se si clicca nella prima delle icone in alto situate sulla destra, si potranno modificare i settaggi di trasmissione come velocità, qualità e via dicendo. Le voci in questione, tuttavia, hanno un costo. Infatti, serve, sottoscrivere l'abbonamento Duplica Premium ai seguenti costi:

0.99€/mese, 9.99€/anno, 16.99€ x 2 anni.

L'app offre tantissime funzionalità tutte da provare. Scaricatela e fateci sapere se vi è piaciuta o meno.