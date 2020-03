Redmi Note 9 ha finalmente una data ufficiale per quanto riguarda il suo annuncio: parliamo salvo imprevisti del 12 marzo 2020. E non è finita qui, perchè l'azienda cinese ha colto l'occasione nelle ultime ore per fornire un dettaglio non di poco conto, rivelando che il punto di forza del suo nuovo top di gamma sarà la presenza sul retro di 4 fotocamere.

Per il momento è tutto ciò che sappiamo sul dispositivo di Redmi. Appena avremo ulteriori dettagli più concreti vi aggiorneremo. Continuate a seguirci.