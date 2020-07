Realme X50 5G è ufficiale in Italia. Ci troviamo davanti ad un terminale che va a posizionarsi nella fascia media del mercato mobile.

A seguire diamo subito uno sguardo all’ottima scheda tecnica del terminale:

CPU: Snapdragon 765G con GPU Adreno 620

Schermo: 6,57″ FHD+ (1080 x 2400 pixel)

Refresh rate 120Hz

Rapporto schermo-corpo 90,4%

Vetro di protezione Gorilla Glass 5

Memoria:

Varianti con 6 e 8 di RAM LPDDR4X

Varianti con 128 di memoria di archiviazione UFS 2.1

Fotocamera:

Posteriore quadrupla:

​Principale da 48MP, dimensione del sensore 1/2″, apertura f/1.8

Macro da 2MP, ottica con apertura f/2.4, distanza minima di messa a fuoco 4cm

Ultra grandangolare da 8MP, lunghezza focale equivalente: 15,7 mm, angolo di visione 119°, ottica con apertura f/2.3

B&W Lente Ritratto, sensore 2MP con apertura f/2.4

Anteriore doppia:

​Principale da 16MP (sensore Sony IMX 471), angolo di visione di 79,3°, ottica con apertura f/2.0

Lente Ritratto, sensore 2MP con apertura f/2.4

Connettività. 5G (standard SA e NSA), Dual SIM, NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS a doppia frequenza, Glonass, Beidou, A-GPS, USB C

Audio: Dolby Atmos, 1216 Linear Speaker, certificazione Hi-Res Audio

Sensori: Geomagnetico, luminosità, prossimità, giroscopio, accelerometro

Batteria: 4200 mAh, supporto alla ricarica rapida VOOC a 30W

Dimensioni e peso:

163,8 x 75,8 x 8,9 mm

202 grammi

Altro: Sensore di impronte laterale

Sistema operativo Android 10 con Realme UI

Infine, il terminale di Realme realizzato con cornice laterale è in plastica e retro in vetro in Italia costerà 389,90 euro per la variante da 8GB e 369,90 euro per quanto riguarda la configurazione caratterizzata da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo smartphone si potrà acquistare dal 17 luglio sul sito ufficiale dell’azienda e con 1 euro in più si potranno acquistare anche le ottime cuffie chiamate true wireless Realme Buds Q.

Cosa ne pensate di questo nuovo smartphone di Realme?

