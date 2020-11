Dopo averne sentito parlare con una certa insistenza in queste settimane, finalmente il nuovo e tanto atteso Realme 7 5G è diventato realtà.

Realme 7 5G se non fosse per qualche esclusiva è identico al suo predecessore Realme 7 che ad oggi in termini di vendite ha riscosso un buon successo.

A seguire diamo uno sguardo fin da subito alla scheda tecnica completa del nuovo device dell’azienda cinese:

schermo: 6,5″ Ultra Smooth, FHD+, rapporto schermo-scocca del 90,5%, 20:9, refresh rate fino a 120Hz, touch sampling rate 180Hz

processore:

Dimensity 800U 5G

CPU octa-core fino a 2,4GHz

GPU ARM Mali-G57 MC3

memoria:

6/8GB di RAM LPDDR4x dual-channel

128GB interna UFS 2.1 espandibile

connettività: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo

SIM: dual SIM + microSD

sensore delle impronte digitali: laterale

audio: Dolby Atmos, Hi-Res

fotocamera anteriore: 16MP, FOV 79,3°, f/2,1, lenti 5P, video fino a 1080p @30fps

fotocamere posteriori:

48MP Samsung S5KGM1ST, 1/1,73″, f/1,8, lenti 6P

8MP grandangolare, FOV 119°, f/2,3, lenti 5P

2MP ritratto B&N, f/2,4, lenti 3P

2MP macro 4cm, f/2,4, lenti 3P

modalità Super Nightscape, HDR, AI, Cinema Mode, UIS Video Stabilization, UIS Max Video Stabilization, video finoa 4K @30fps

batteria: 5.000mAh con ricarica rapida Dart Charge 30W, Sleep Standby Optimization, App Quick Freeze, Power Saving Mode

OS: Android 10 con realme UI

dimensioni e peso:

162,2×75,1×9,1mm

195g

In conclusione, Realme 7 5G si potrà acquistare a partire dal 27 novembre 2020 al costo consigliato di 279 euro per quanto riguarda la configurazione da 6GB e 128GB di memoria interna. Tra l’altro, sul noto e-commerce Amazon si può acquistare in promozione da ieri 19 novembre fino al 30 novembre con uno sconto del valore di 50 euro. Le prenotazioni sono già aperte anch’esse dal 19 e lo saranno fino al 26.

Quanti di voi acquisterebbero questo smartphone? A voi la parola lettori di Telefononews.

